Maroc : Offres du Musée Mohammed VI pour encourager les visites

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat propose un accès gratuit les mercredi et vendredi pour les étudiants, en plus de l’habituel accès gratuit le vendredi pour les Marocains et les étrangers résidant au Maroc, ainsi que la gratuité, les jours d’ouverture, pour les enseignants et les porteurs de la carte du Comité permanent pour la définition du musée (ICOM).

Annoncées ce vendredi, ces offres concernent également les Marocains du monde, encore en séjour estival dans le pays. Ces derniers bénéficieront d’une réduction de 50% sur chaque visite, jusqu’au 30 septembre 2021. Jusqu’à la même date, une réduction de 30% est par ailleurs prévue pour les visiteurs munis du billet de train.

Ces offres sont rappelées en cette période estivale, alors que le musée accueille jusqu’au 9 octobre 2021 une exposition inédite des tableaux d’Eugène Delacroix. Intitulée «Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc», cet évènement permet de découvrir les travaux du dessinateur français, dont le style a été fortement influencé par ses six mois de séjour dans le royaume, débuté avec son arrivée à Tanger en 1832. Au cours de ce voyage ayant marqué un tournant dans sa vie artistique en lui permettant de se faire connaître plus largement, l’artiste a conçu des centaines de croquis et d’aquarelles, qui ont constitué un hommage aux figures et aux espaces de son quotidien mondain en Afrique du Nord.

Dans son annonce, le musée rappelle que l’accueil des visiteurs, tous les jours de 10h à 18h, se fait dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.