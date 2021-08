L’Américain PPG Industries ouvrira une usine à Tanger pour des revêtements automobiles

L’entreprise américaine PPG Industries, spécialisée dans les matériaux de construction, a annoncé jeudi le démarrage de sa nouvelle usine à Tanger qui produira des mastics automobiles pour la production locale de véhicules. «L’unité, qui est la première usine de production de revêtements automobiles de PPG en Afrique, fournira, dans un premier temps, des matériaux pour les véhicules de la marque Dacia du groupe Renault qui sont produits à Tanger et à Casablanca», indique le groupe industriel dans un communiqué.

«Le démarrage de cette installation est une étape importante dans l'approvisionnement local des fabricants d'équipement d'origine au Maroc», a déclaré Roald Johannsen, vice-président de PPG, en charge des revêtements automobiles pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. «Le pays est déjà l'un des producteurs de véhicules les plus importants et à la croissance la plus rapide en Afrique. La production de véhicules devrait augmenter considérablement, avec deux autres installations de production qui devraient être ajoutées d'ici 2030», a-t-il précisé.

L'usine PPG de Tanger produira des mastics qui permettront une plus grande flexibilité dans la conception et la fabrication des véhicules, souligne le communiqué. La société évalue par ailleurs la production locale de technologies supplémentaires d'adhésifs, de mastics et de revêtements pour approvisionner les constructeurs automobiles qui étendent leur production au Maroc, poursuit-on. «Cet investissement démontre notre engagement à soutenir nos clients et à nous développer dans des régions en passe de croître», a ajouté Roald Johannsen.

Le communiqué de PPG rappelle que la production automobile au Maroc est passée de 100 000 véhicules en 2000 à environ 400 000 en 2019, et devrait atteindre 700 000 d'ici 2023.