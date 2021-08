Covid-19 : Le Maroc reçoit 600 000 doses du vaccin Pfizer/BioNtech

Le Maroc a reçu, ce vendredi, 600 000 doses du vaccin Pfizer/BioNtech, pour accélérer sa campagne de vaccination et l’élargir aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, dès le lundi 23 août. Dr. Saïd Afif, membre du Comité scientifique et technique, a confirmé à Le360 la réception de ce nouveau lot.

L’expert a également précisé que ces vaccins seront réservés aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans, évoquant «l’absence d’études cliniques et scientifiques sur les effets secondaires sur cette tranche d’âge du vaccin développé par Sinopharm», actuellement utilisé au Maroc. Il a également confié que cette décision avait été préalablement validée par le Comité scientifique et technique.

Jeudi, le ministère de la Santé a annoncé l’organisation de formations destinées aux professionnels de la santé impliqués dans la campagne de vaccination. L’objectif de cette initiative est de couvrir les aspects relatifs à l’utilisation du vaccin, produit par les laboratoires Pfizer-BioNTech, ajoute le média.

Jusqu’à hier, 16 034 986 ont reçu une dose d’un vaccin contre le Covid-19 au Maroc, tandis que 11 299 174 ont été complétement vaccinées après avoir reçu deux doses.