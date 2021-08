Le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen attendu au Maroc

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Choi Jong-kun, se rendra demain au Maroc, annonce L’économiste d’une source de la diplomatie sud-coréenne. Durant son séjour au Maroc, le diplomate sud-coréen aura l’occasion de discuter autour de différents secteurs stratégiques de coopération bilatérale entre les deux pays qui durent depuis 1962, notamment la santé, l’éducation, les infrastructures et l’industrie.

Choi Jong-kun se rendra ensuite au Sénégal et au Nigeria pour discuter dans le premier cas de coopération bilatérale et multilatérale et dans le second cas de la coopération en matière de sécurité maritime concernant le golfe de Guinée.