Maroc : Le PLF 2022 table sur un taux de croissance de 3,2%

Le Projet de loi de finances au titre de l'exercice 2022 (PLF-2022) table sur un taux de croissance de 3,2%, selon la note de cadrage dudit projet publiée par le chef du gouvernement. «En se basant sur les priorités du PLF et les données de la conjoncture nationale et internationale en lien avec l'évolution de la crise sanitaire et compte tenu de l’hypothèse d'un prix moyen de gaz butane de 450 dollars/tonne et d’une récolte céréalière moyenne de 70 millions de quintaux, l’économie nationale devrait enregistrer une croissance de 3,2% en 2022», précise la note de cadrage adressée aux départements ministériels.

L’ensemble des mesures prises face à la pandémie de Covid-19 et les réformes structurelles lancées ont renforcé la résilience des différents secteurs économiques, poursuit-on. L'économie nationale a en effet commencé à afficher des signaux de reprise au début de cette année, qui devrait s'accélérer au deuxième semestre 2021, suite à l’amélioration de la situation économique des principaux partenaires du pays, le bon déroulement de l’opération de la vaccination anti-covid et la dynamique enclenchée par le retour massif des Marocains résidant à l'étranger.

Grâce à ces facteurs combinés à une récolte céréalière exceptionnelle de 103 millions de quintaux, l’économie nationale devraient enregistrer une croissance située entre 5,5% et 5,8% en 2021, après la contraction économique estimée à -6,3% en 2020. Il s'agit de signaux positifs confirmant que le Maroc a amorcé une nouvelle étape basée sur une vision novatrice de développement fondée sur une profonde compréhension de la crise actuelle, ajoute-t-on.