Sahara : Chengriha qualifie le Maroc d’«occupant qui persiste dans ses thèses annexionnistes»

Interpellé sur n’importe quel sujet, le Chef d’Etat-Major de l’armée algérienne parvient toujours à trouver l’occasion pour titiller le Maroc et évoquer le dossier du Sahara occidental. Jeudi, il a profité de sa rencontre avec le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Mali et Chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane pour aborder la «résurgence du conflit armé au Sahara Occidental». Selon un communiqué du ministère algérien de la défense, Saïd Chengriha a estimé que «l’impasse enregistrée dans le règlement de ce conflit, sur la base des résolutions de l’ONU et la passivité des membres du Conseil de sécurité de l’ONU à désigner un Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation, ont favorisé la reprise des hostilités».

En une seule phrase, le Chef d’Etat-Major de l’armée algérienne a repris une poignée d’arguments avancés ces derniers mois par le Polisario dans sa guerre médiatique contre le Maroc. «On ne peut aborder la situation régionale sans évoquer la résurgence du conflit armé au Sahara Occidental, à l’issue de la violation par le Maroc des accords du cessez-le-feu instaurés en 1991 et ce, suite à l’agression de manifestants civils sahraouis le 13 novembre 2020, par les forces armées royales, au Sud des territoires occupés, au niveau de la zone tampon d’El-Guerguerate, située à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara Occidental», a-t-il lancé devant son invité.

Il a même accusé le Maroc d’être un «occupant» qui «persiste dans ses thèses annexionnistes». «Le Sahara Occidental qui est la dernière colonie en Afrique dont le peuple aspire à s’exprimer librement sur son autodétermination, a, maintes fois, fait valoir que les agissements (…) visant à annexer, par la force, les territoires sahraouis et à évacuer la notion de l’observation des Droits de l’Homme dans les territoires occupés, sont contraires à la charte des Nations Unies et l’acte constitutif de l’Union Africaine, dont la République Arabe Sahraouie Démocratique est un membre fondateur», a-t-il conclu.

La semaine dernière, le chef de l’armée algérienne a profité de la cérémonie d'installation du nouveau commandant de la gendarmerie algérienne pour s’attaquer au Maroc et dénoncer des «complots et des manœuvres qui se trament contre l'Algérie».