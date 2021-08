Maroc : 18 migrants portés disparus après le naufrage de leur bateau au large de Tarfaya

Au moins dix-huit migrants sont portés disparus après le naufrage du bateau dans lequel ils voyageaient, jeudi, au large de Tarfaya, dans l'extrême sud du Maroc, après une tentative de se rendre aux Îles Canaries. Selon la porte-parole du groupe de défense des migrants Caminando Fronteras, Helena Maleno, leur bateau s'est renversé hier par les vagues près de la plage de Tarfaya dans une «zone rocheuse où l’eau se brise avec une grande force». Une survivante a confié à l'ONG que 58 personnes étaient à bord, dont seize femmes et un garçon de trois ans, écrit EFE.

«La mer nous a frappé encore et encore. Nous avons essayé de démarrer le moteur et cela n'a pas fonctionné. Les vagues ont emporté des gens, et l'un d'eux m'a pris mon enfant», raconte la survivante, mère de l'enfant de trois ans.

Un autre rescapé a déclaré à l'ONG que certains rescapés ont appelé leurs ambassades qui, à leur tour ont contacté la gendarmerie royale marocaine. Celle-ci aurait «arrêté des survivants». Les autorités marocaines ne se sont pas encore prononcées sur ce qui s'est passé, indique EFE, qui note que «la plupart du temps ces drames sont enregistrés sans communication officielle».

La semaine dernière, un autre drame est survenu sur la côte de Dakhla lorsque 42 personnes sont mortes et dix autres ont été secourues, après le renversement de leur embarcation par les vagues. Les victimes, trente femmes, huit enfants et quatre hommes ont pris le large pendant une demi-heure, après laquelle leur barque est devenue difficile à contrôler, selon Helena Maleno.