Marhaba 2021 : Le Maroc doit gérer l’afflux de MRE pour les tests PCR

En début de semaine, le ministre de la Santé a adressé une circulaire aux services de son département concernant la réalisation des tests PCR pour dépister le Sars-CoV-2 pour les MRE qui s’apprêtent à quitter le royaume vers leurs pays de résidence. «Dans le cadre de l'opération Marhaba 2021, marquée par le contexte pandémique de la Covid-19, le ministère de la Santé a mis en place depuis le 15 juin 2021, un dispositif de veille sanitaire au niveau des points d'entrée maritimes et aériens pour l'accueil des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans de bonnes conditions», rappelle la circulaire.

Ainsi, «avec le démarrage des péripéties de retour vers leurs pays de résidence, nos concitoyens peuvent être dans l'obligation de présenter un test PCR conformément aux dispositions sanitaires exigées par les pays de destination», poursuit le ministre de la Santé.

De ce fait, et afin de «faciliter les démarches de voyage pour les MRE», Khalid Ait Taleb a demandé à tous les directeurs régionaux de la Santé et aux directeurs des centres hospitaliers universitaires et des instituts relevant du ministère de la Santé à «donner accès à ces voyageurs pour la réalisation des tests PCR SARS-CoV-2 dans les laboratoires Covid-19 dépendant de leurs autorités». «Ladite prestation revêt un caractère urgent et devra être accomplie sans délai, selon un circuit d'accès bien défini et respectant les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale et les mesures barrières préventives», insiste-t-il.

«Eu égard à l'importance de la présente circulaire, je vous demande d'en assurer une large diffusion et de veiller personnellement à son application», conclut la circulaire.