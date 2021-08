Hamas exprime son rejet de la visite de Lapid au Maroc

Le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a exprimé, jeudi, son rejet de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid du Maroc. Dans un communiqué de presse, relayé par l’agence palestinienne de presse (SAFA), le mouvement, par l'intermédiaire de son porte-parole Fawzi Barhoum, a réitéré son rejet de toute forme de normalisation avec l'occupation israélienne à tous les niveaux.

«Cette normalisation intervient à la lumière des crimes croissants de l'occupation et de ses violations quotidiennes contre notre peuple palestinien et son caractère sacré», a-t-il déclaré. Fawzi Barhoum a appelé «les frères de tous les pays arabes et islamiques à maintenir leur alliance avec [le] peuple palestinien, à le soutenir et à poursuivre la politique de boycott et d'isolement de l'entité sioniste, qui constitue une menace pour la Palestine et toute la région».

L’agence rappelle qu’il s'agit de la première visite du ministre des Affaires étrangères d’Israël au Maroc, depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, le 10 décembre 2020, en notant qu’un premier vol régulier et direct en provenance de Tel-Aviv est arrivé à Marrakech, le 25 juillet dernier.

Mercredi, les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont réagi à la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid au Maroc, qualifiant ce déplacement de «crime contre le panarabisme» et d’«atteinte aux sacrifices du peuple palestinien et de la nation arabe et islamique».