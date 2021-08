Mitvim : L'agenda régional, un win-win pour le Maroc et Israël

Parallèlement à la visite, au Maroc, du chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid, le directeur de l'Institut israélien pour les politiques étrangères régionales (Mitvim), Nimrod Goren, a publié ce jeudi une analyse sur les relations maroco-israéliennes. Conférencier sur les études du Moyen-Orient à l'Université hébraïque de Jérusalem, il estime qu’Israël devrait induire un agenda régional pour ses relations avec le royaume.

Selon l’expert, la visite au Maroc de Yaïr Lapid, comme sa visite en juin aux Emirats arabes unis, atteste de l'importance que le nouveau gouvernement attribue à l'avancement des relations d'Israël au Moyen-Orient, en particulier ceux ayant normaliser leurs relations avec l’Etat hébreu. «La normalisation de 2020 avec les Etats arabes, dont le Maroc, offre à Israël une nouvelle opportunité : la connectivité multirégionale. Il s’agit non seulement tirer parti des liens avec un certain État arabe pour faire avancer les relations avec une région spécifique, mais aussi utiliser l'étendue croissante des relations diplomatiques d'Israël pour créer une coopération interrégionale», ajoute-t-il.

Dans ce sens, il indique que «l’objectif principal de Lapid devrait être de renforcer et d'améliorer ces relations bilatérales en relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs». «L'accent mis sur les opportunités régionales et multirégionales offertes par l'amélioration des relations israélo-marocaines pourrait aplanir le chemin de Lapid vers cet objectif et insuffler une nouvelle substance aux relations en développement», recommande-t-il.

S’il considère que l'amélioration des relations entre Israël et le Maroc pourrait avoir un effet bénéfique sur la position d'Israël en Méditerranée et au Moyen-Orient, l’expert indique que «Lapid ferait bien de présenter à ses homologues marocains un agenda régional pour les relations israélo-marocaines, et d'augmenter le nombre de diplomates israéliens en poste à Rabat pour faciliter sa réalisation». «L'ajout d'un cadre régional aux relations bilatérales pourrait contribuer à une amélioration supplémentaire des relations israélo-marocaines et apporter des avantages substantiels à la politique étrangère israélienne et marocaine», conclut-il.