Covid-19 : En Belgique, les voyageurs arrivant du Maroc sont les plus infectés

7,5% des voyageurs au départ du Maroc et à destination de la Belgique sont positifs au Covid-19. Ce pourcentage est le plus élevé au sein des arrivants soumis au dépistage du nouveau coronavirus dans le pays, selon l’Institut national de la santé Sciensano. En effet, le taux de positivité des tests chez les arrivants depuis les régions classées en zone rouge est passé de 4,9% à 2,9% depuis le début de juillet dernier, explique The Brussels Times.

Avec cette évolution, le Maroc figure en tête des pays à partir desquels les voyageurs sont plus nombreux à être infectés au virus, alors que l’Espagne a occupé cette première place en début du mois dernier, avec le nombre de 7%. Cette tendance concernant le royaume ibérique s’explique par des voyages plus nombreux, à cette période-là, de jeunes partant en vacances. Pour le cas du Maroc, l’évolution s’expliquerait plutôt par les nombreux contacts physiques des voyageurs, dont beaucoup sont des MRE qui ont dû annuler leurs vacances de l’année dernière, ainsi que les chaleureuses retrouvailles familiales.

Ainsi, seuls 0,9% des revenant du Maroc ont été testés positifs, durant la première semaine de juillet. Au fur et à mesure de l’évolution du flux des retours en Belgique, ce nombre a augmenté pour atteindre 7,5% au 1er août. Les autres pays de retours se positionnent loin, comme l’Espagne (2,2%), la Turquie (2,3%), le Portugal (1,7%) la France (0,9%) et les Pays-Bas (0,3%).

Biostatisticien cité par Het Belang van Limburg, Geert Molenberghs explique que la tendance relative au Maroc va de pair avec l’évolution de la situation épidémiologique globale du pays, qui connaît une forte hausse des infections quotidiennes, arrivant ou dépassant parfois les 10 000 cas. Un autre facteur, selon le chercheur, serait lié au «très faible taux de vaccination», 30% environ, enregistré depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination.

Bien que vaccinés, les voyageurs au départ du Maroc, considéré comme zone rouge par les autorités sanitaires belges, doivent être soumis à un test dès leur arrivée à destination. Les arrivants n’étant pas entièrement vaccinés doivent effectuer un confinement de dix jours, en plus de tests de dépistage, les premiers et septième jour.