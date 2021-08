Italie : Le tireur de Younes El Boussetaoui aurait «traqué» sa victime

Des caméras de surveillance ont documenté quelques moments avant l’assassinat, le 21 juillet dernier, de Younes El Boussetaoui à Voghera (Italie). Dans les séquences nouvellement décrites par Il Fatto Quotidiano, le conseiller municipal à la sécurité (Ligue du nord) qui est mis en cause dans la fusillade semble «traquer» le Maroco-italien, marchant derrière lui sur une bonne distance. Ces nouvelles images corroborent l’hypothèse des proches du défunt, qui ont suggéré que ce dernier, souffrant de troubles mentaux, aurait été provoqué par le responsable local qui a essuyé un coup de poing puis usé de son arme, prétextant le motif de «légitime défense».

Ce nouvel élément a été mis en avant par les proches, qui ont également demandé au parquet d’enregistrer les témoignages sans attendre le début du procès, par crainte d’une éventuelle subordination de témoin. Le ministère public a répondu positivement à cette requête, tout en tenant compte des nouvelles séquences qui permettent de reconstituer peu à peu le drame du 21 juillet. En effet, ces images contrediraient la version du tireur, selon qui Younes El Boussetaoui l’aurait surpris et attaqué soudainement. Dans une précédente vidéo révélée fin juillet, le mis en cause est aperçu dans une tentative de faire dire à un témoin, sur les lieux du crime, l’hypothèse de la légitime défense.

Dans un entretien télévisé, Bahija El Boussetaoui, sœur de la victime, a indiqué que le soir de la fusillade, Younes était recherché par sa famille depuis plusieurs jours. Insistant que «toutes les autorités compétentes étaient alertées de sa disparition du foyer familial», la jeune femme a déploré que les proches n’ont été informés du meurtre que des jours plus tard. «Pourtant, la police et les secours ont été dépêchés sur les lieux du crime peu après et Younes a été conduit à l’hôpital. Pourquoi personne ne nous a rien dit ?», s’est-elle interrogée, réitérant ses appels pour un procès .