El Malki rencontre le président de la commission des affaires étrangères de la Knesset

Rencontre entre Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, et Ram Ben Barak, président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. / DR

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants a reçu hier, au siège de la Chambre, Ram Ben Barak, le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset israélienne, en visite dans le cadre d’une délégation officielle. Les deux parlementaires ont eu l’occasion d’échanger sur les nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays suite à la reprise des relations diplomatiques en décembre de l’année précédente.

En outre, la communauté juive marocaine a été mise en avant pour son rôle dans la consolidation des relations culturelles et humaines entre les deux pays, précise un communiqué de la Chambre des représentants qui rappelle la consécration des influences hébraïques au Maroc dans la Constitution du royaume. Les deux représentants ont également souligné l’attachement que porte la communauté marocaine en Israël aux rois du Maroc.

La diplomatie parlementaire a été à l’honneur de la rencontre, notamment par son potentiel de promotion du dialogue et d’ouvertures de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays et des objectifs qu’ils partagent comme la consolidation de la coopération sud-sud. Les questions de paix et de stabilité dans la région ont également été soulevées, à rappeler que Ram Ben Barak est un ancien directeur adjoint du Mossad et coordinateur des opérations spéciales entre le Mossad et l’armée de défense d'Israël.