Résistance palestinienne : La visite de Lapid au Maroc, un crime contre le «panarabisme»

Les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont réagi, mercredi, à la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid au Maroc. Dans un communiqué, elles ont ainsi qualifié ce déplacement de «crime contre le panarabisme» et d’«atteinte aux sacrifices du peuple palestinien et de la nation arabe et islamique».

Pour les factions de la résistance palestinienne, «l'ouverture de ce bureau malveillant expose le niveau de déclin national et moral que les normalisateurs ont atteint dans la région». «L'ouverture de bureaux et de représentations israéliennes contredit les aspirations et les désirs des peuples de la nation à libérer la Palestine et à se débarrasser de l'entité sioniste occupante», ajoutent-elles, en indiquant que «les politiques américaines et israéliennes ne parviendront jamais à dissuader le peuple palestinien d’abandonner son droit à sa terre et de la défendre par tous les moyens disponibles».

En début de semaine, une campagne a été lancée au Maroc par des militants anti-normalisation avec Israël à l’occasion de la visite du chef de la diplomatie israélienne. Pour eux, ce premier déplacement d’un ministre israélien dans le royaume depuis deux décennies est une «insulte» pour les Marocains et le peuple palestinien.