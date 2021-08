Blinken : Washington travaillera avec Rabat et Tel Aviv pour renforcer leurs partenariats

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a réagi mercredi à la visite du chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid au Maroc. «Les Etats-Unis se félicitent de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid au Royaume du Maroc pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat», a-t-il indiqué dans une déclaration écrite.

Pour le responsable américain, «le voyage du ministre des Affaires étrangères Lapid - le premier au Maroc d'un ministre des Affaires étrangères israélien depuis l'annonce de l'accord visant à établir des relations diplomatiques complètes entre l'Etat d'Israël et le Royaume du Maroc - et la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat sont importants pour Israël, Maroc et la région». «Les Etats-Unis continueront de travailler avec Israël et le Maroc pour renforcer tous les aspects de nos partenariats et créer un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère pour tous les peuples du Moyen-Orient», promet la déclaration.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du même département, Ned Price a indiqué, lors d’un point de presse, que le département d'Etat américain a «vivement félicité» le Maroc et Israël, «deux proches partenaires» des Etats-Unis, à l'occasion de cette visite. Il s’agit d’une «autre étape importante dans le renforcement» des relations entre le Maroc et Israël, a-t-il ajouté en assurant être convaincu que «des relations normalisées entre Israël et ses voisins arabes créent de nouvelles opportunités pour que la paix et la prospérité s'épanouissent dans la région».

«La relation entre le Maroc et Israël a déjà mené à de réels avantages pour les deux pays, notamment des vols commerciaux directs, une coopération économique et l'ouverture de bureaux de liaison», a souligné le porte-parole de la diplomatie américaine.

Mercredi, Yaïr Lapid est arrivé au Maroc pour une visite de deux jours. Il a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita pour signer trois accords de coopération entre Rabat et Tel Aviv. Ce jeudi, le chef de la diplomatie israélienne doit inaugurer le bureau de liaison israélien à Rabat avant de se rendre à Casablanca pour donner une conférence de presse.