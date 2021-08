Appel à candidature pour la saison 2 de «Qui va investir dans mon projet ? Spécial startup»

Après avoir connu un succès conséquent avec sa première saison de «Qui va investir dans mon projet? Spécial startup», 2M et son partenaire inwi ont annoncés aujourd’hui lancer un appel à candidature, jusqu’au 31 août, pour la seconde saison du technshow.

La chaine propose aux entrepreneurs désireux de faire avancer leurs projets de déposer leurs candidatures sur le site www.quivainvestirdansmonprojet.ma. 2M se propose par l’émission d’octroyer des investissements plus importants aux startups porteuses de projets «innovants et prometteurs», et espère avec cette ouverture des candidatures attirer un plus grand nombre d’entrepreneurs.

L’émission dédiée à la strartup a été lancée en partenariat entre 2M et inwi pour mettre en avant la nouvelle économie digitale et le soutien de la croissance des startups marocaines, indique le communiqué. Véritable succès télévisuel, chaque prime de la première saison avait rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs. Les 14 startups qui sont apparues dans le show ont réussi à lever plus de 10 millions de dirhams entre Business angels et prêts d’honneur de la Caisse centrale de garantie.