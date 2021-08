Tests salivaires et marchés publics : Le ministère de la Santé dans le collimateur de Transparency

Transparency Maroc pointe à nouveau la gestion des marchés du secteur de la santé publique durant la pandémie du coronavirus, notamment en réponse à son message envoyé en mars 2020 sur les risques de corruption que présentait la situation. Le communiqué revient entre autre sur le problème de l’interdiction des tests salivaires, situation reflétant «un corporatisme manifeste».

En effet, l’association déplore de «nombreuses irrégularités flagrantes de déficit de transparence et de manque d’égalité des chances relevées par le rapport de la commission parlementaire». Transparency Maroc met en avant notamment le fait que l’État n’ait pas respecté les lois relatives à l’enregistrement des entreprises, marchandises et biens en allouant des marchés à des entreprises non enregistrées où en achetant des biens non enregistrés ou enregistrés sous le nom d’autres entreprises.

Elle critique également la lenteur dans le traitement de certains dossiers d’enregistrement, en parlant de «marginalisation de concurrents dont les dossiers sont prêts, mais non instruits», avant d’accuser le ministère de porter «atteinte au principe de concurrence loyale et d’égalité des chances» en faisant du favoritisme et opérant un double traitement des demandes d’enregistrement.

L’association reproche au ministère de la Santé des «dysfonctionnement» dans son achat de tests PCR notamment, à 99 dirhams l’unité alors que la France en obtenait au même moment pour seulement 40 dirhams.

Face à toutes ses fautes et au danger de la «tolérance de la promotion de matériels dont l’efficacité n’a pas été prouvée par un comité technique et sans contrôle préalable», Transparency Maroc demande enfin aux instances institutionnelles de contrôle de se saisir de l’affaire afin de déterminer les responsabilités, et les suites légales y afférentes afin «d’arrêter l’hémorragie constatée au vu de la pandémie qui continue».