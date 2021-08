Maroc-Israël : Yaïr Lapid reçu par Nasser Bourita

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, arrivé ce mercredi à Rabat dans le cadre d’une visite officielle de deux jours, a été reçu par son homologue marocain Nasser Bourita au siège du ministère des Affaires étrangères. L’annonce du ministère, publiée sur Facebook, n’évoque pas les sujets discutés entre les deux chefs de la diplomatie.

Toutefois, dans une déclaration à la radio israélienne publique, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz a assuré que les deux chefs de diplomatie «discuteront de la prochaine étape pour passer à un échange d’ambassades».

"وزير الخارجية لبيد يتكلم مع وزير الخارجية المغربي بوريطة عن الانتقال من مرحلة الممثلية الى مرحلة تبادل السفارات " جاء ذلك على لسان مدير عام الخارجية الون اوشبيز في مقابلة اذاعية بالعبرية لراديو كان عن الزيارة التاريخية للوزير الى #المغرب@yairlapid pic.twitter.com/Bkvn7XrREl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

Yaïr Lapid a également visité le mausolée Mohammed V, le tombeau royal situé à Rabat. «A l'occasion de ma visite officielle au Maroc en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël, j'ai l'honneur et le privilège de remercier le Roi Mohammed V et le Roi Hassan II du Maroc, que Dieu préserve leur mémoire, pour leur amitié et leur soutien aux Juifs de Maroc, et la contribution du Royaume du Maroc à la paix et à la stabilité dans la région», a-t-il écrit sur le livre d'Or du mausolée. «J'adresse également nos plus vifs remerciements au Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, qui perpétue l'héritage de son grand-père et de son père en approfondissant le lien entre nos deux peuples et en construisant des relations apaisées entre nos deux pays», a-t-il ajouté.

En début d’après-midi, Yaïr Lapid est arrivé à Rabat à bord d’un avion d’Al El en provenance de Tel Aviv. A l’aéroport de Rabat-Salé, le ministre israélien des Affaires étrangères a été accueilli par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Mohcine Jazouli ainsi que l’ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazough. Il inaugurera plus tard le bureau de représentation israélien à Rabat, visitera Casablanca où il donnera une conférence de presse.