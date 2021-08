Armement du Maroc : L’Espagne ne changera pas de stratégie, assure Margarita Robles

Le ministère espagnol de la Défense a assuré qu’il ne modifiera pas sa stratégie vis-à-vis des villes autonomes de Ceuta et Melilla après avoir pris connaissance de l’intention du Maroc d’acheter du matériel militaire à la Turquie. Interrogé par Europa Press, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles a considéré qu’il s’agit d’une «affaire interne du Maroc». «L’Espagne n’a pas que des politiques de défense. C'est un pays qui contribue aux politiques de défense et dans le cadre de l'UE et de l'OTAN», a-t-elle rappelé.

Des sources médiatiques ont mis en avant les négociations entre le Maroc et la Turquie pour l'achat de 22 hélicoptères d'attaque d'une valeur de 1,3 milliard d'euros, ainsi que 12 drones turcs pour surveiller les frontières de Ceuta et Melilla. «Auparavant, un rapport intitulé ‘Le Maroc, le détroit de Gibraltar et la menace militaire contre l'Espagne’ de l'Institut de la sécurité et de la culture mettait en garde contre l'ambitieux programme d'armement que le Maroc a mené ces dernières années, qui comprend l'acquisition de matériel militaire de plus de 20 milliards de dollars».

Les propos de Margarita Robles tranchent avec la campagne médiatique menée en Espagne, le mois dernier, sur la modernisation du matériel militaire du Maroc.