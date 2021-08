Maroc-Israël : Yaïr Lapid accueilli par Mohcine Jazouli à son arrivée à Rabat

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid est arrivé, ce mercredi, à Rabat dans le cadre d’une visite officielle de deux jours, la première d’un ministre israélien depuis deux décennies.

عاجل من الرباط مع اولى اللحظات من هبوط وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على ارض الرباط @yairlapid pic.twitter.com/6JUBQIFlQF — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

A l’aéroport de Rabat-Salé, le ministre israélien des Affaires étrangères a été accueilli par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Mohcine Jazouli ainsi que l’ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazough, indique la diplomatie israélienne sur son compte Twitter.

صور تروي قصة السلام الدافئ.مع وصول الوزير لبيد الى مطار سلاي في الرباط. كان في استقباله نائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي ومدير عام الخارجية المغربية فؤاد يزور ورئيس مراسم الاستقبال اناس خلاص . ثم توجه الوزير الإسرائيلي والوفد المرافق الى قاعة الاستراحة بصحبة الوفد المغربي pic.twitter.com/csdkpkRGYJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

«Nous avons atterri au Maroc. Fier de représenter Israël dans cette visite historique», a indiqué Yaïr Lapid sur son compte Twitter, en remerciant le Maroc et Mohcine Jazouli pour «l’accueil chaleureux» qui lui a été réservé.

Mardi, le chef de la diplomatie israélienne a confirmé le programme de sa visite au Maroc, en indiquant qu’il inaugurera le bureau de représentation israélien à Rabat, visitera Casablanca et rétablira «la paix entre les deux États et les deux peuples». «Je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son audace et sa vision. Nous travaillerons avec son équipe pour créer une coopération économique, touristique et culturelle qui exprime la profonde relation historique entre le Maroc et Israël», a-t-il ajouté. Yaïr Lapid doit aussi rencontrer son homologue marocain Nasser Bourita.