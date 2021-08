Sahara : Un député hondurien présente une motion pour soutenir le plan d’autonomie

L’avocat et congressman hondurien Tomás Zambrano a présenté une motion, demandant au Congrès national, le parlement monocaméral du Honduras de soutenir le plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc au Sahara. Il souhaite ainsi le Honduras reconnait ce plan comme «seule solution au différend régional dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Député du département de Valle, il a expliqué que «le Roi Mohammed VI a proposé un plan d'autonomie comme seule solution pour la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud, couplé avec la dynamique de développement à tous les niveaux», écrit le média hondurien La Tribuna ce mercredi. «Nous reconnaissons l'importance de cette initiative entreprise, ainsi que tous les avantages que la population du Royaume du Maroc en général en tirera. C’est une solution prometteuse», argumente-t-il.

Pour Zambrano, il s'agit d'une «solution sérieuse et crédible capable de mettre fin à ce conflit régional, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale marocaines». «Je dois également souligner l'activité du rabbin Joshiyahou Pinto, dans le monde et les communautés juives et les actions visant à renforcer la coopération entre le Honduras et le Maroc», a-t-il conclu.

Cette motion sera suivie de près par les officiels marocains, qui espèrent un nouveau retrait de la reconnaissance de la «RASD» par le Honduras ou au moins son gel, comme en 2000. Cette année-là, l’offensive diplomatique marocaine a permis de convaincre les autorités de Tegucigalpa de suspendre cette reconnaissance pendant 13 ans, avant que le Honduras ne renoue ses liens avec le Polisario en 2013.

A rappeler que lors de sa visite au Brésil de janvier 2019, le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani s'était entretenu avec Juan Orlando Hernández, Président du Honduras.