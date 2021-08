Covid-19 : Une première étude marocaine sur les facteurs prédictifs de mortalité

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus continue de sévir dans monde, les pays du globe sont impactés différemment et le taux de létalité du SARS-CoV-2 diffère aussi d’un pays à l’autre. Au Maroc, si ce taux ne dépasse pas 1,5% actuellement, la propagation récente du variant Delta fait craindre le pire.

Dans ces circonstances, les experts s'intéressent aux facteurs conduisant à des formes sévères d’infection au Covid-19 pouvant conduire à la mort. C’est dans ce sens que dix chercheurs du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI et de la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Mohammed 1er d’Oujda ont mené une étude pour «identifier les facteurs prédictifs de mortalité chez les patients atteints de Covid-19 pris en charge au service de réanimation» et déterminer les facteurs de survenance de formes sévères et de mortalité.

L’étude rétrospective, publiée récemment, s’est étalée sur 10 mois et a inclus 600 patients admis dans le service de réanimation du CHU Mohammed VI pour la prise en charge d'une infection Covid-19 confirmée par un test de transcription inverse en temps réel de la réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR) sur écouvillon nasal, entre mars 2020 et décembre 2020. Selon les chercheurs marocains, l'âge moyen était de 64±18 ans (variant entre 1,5 et 115 ans), alors que 403 patients, soit 67,2%, étaient des hommes. Les comorbidités les plus fréquentes étaient l'hypertension artérielle (31,80 %), le diabète (31,30 %), l'insuffisance cardiaque (13,20%), l'insuffisance rénale chronique (5,80 %), l’asthme (3,70%) et la bronchopneumopathie chronique obstructive (1,20%) et le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (0,50%).

L'insuffisance cardiaque, les caillots sanguins et le recours à la ventilation mécanique

Sur le plan radiographique, 544 des 600 patients ont bénéficié d'un scanner thoracique à l'admission. Cela a révélé que 193 patients (32,2%) avaient une atteinte pulmonaire de 75 à 100%, 186 (31,0 %) avaient une atteinte pulmonaire de 50 à 75%, 105 patients (17,5%) avaient une atteinte pulmonaire de 25 à 50 % et 60 patients (10%) avaient une atteinte pulmonaire de 10 à 25%.

L’étude révèle que 195 patients sont décédés, soit un taux de moralité de 32,50%. L'âge médian des patients décédés était de 65 ans, majoritairement des hommes. Le taux de mortalité était aussi plus élevé chez les patients diabétiques (34,60%), les patients obèses (43,80%) et ceux hypertendus (34,60%). Pour les chercheurs, bien que «plusieurs études ont montré que l'âge avancé de plus de 65 ans, le sexe masculin, l'hypertension et le diabète sont des prédicteurs de la mortalité liée au covid-19», leur étude a montré que ces facteurs «n'étaient pas significativement associés à une augmentation de la mortalité».

Ainsi, ils concluent que les prédicteurs de mortalité liés au Covid-19 étaient des antécédents médicaux d'insuffisance cardiaque, des taux élevés de D-dimères (fragments de fibrine, la principale composante des caillots sanguins) à l'admission et le recours à la ventilation mécanique.

«L'identification de ces prédicteurs a pour objectif d'aider le personnel soignant à connaître à un stade précoce toute personne à haut risque de létalité et ainsi d'optimiser la prise en charge de ces patients afin de faire baisser le taux de mortalité», estiment-ils. Par conséquent, «toute personne atteinte de Covid-19 et ayant ces prédicteurs de létalité devrait être un candidat prioritaire pour la vaccination», recommandent-ils.