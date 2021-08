Maroc-Espagne : Les relations bilatérales sont à nouveau «très bonnes», déclare Mateos

La déléguée du gouvernement à Ceuta a assuré que les relations bilatérales de l'Espagne avec le Maroc sont à nouveau «très bonnes» et que les conséquences du remplacement de la ministre espagnole des Affaires étrangères se verront «dans les prochains jours». En conférence de presse en début de semaine, Salvadora Mateos s'est félicité du fait que la communication entre Madrid et Rabat soit redevenue «fluide», rapportent les médias ibériques.

«Il y a eu une crise dont les causes sont connues et il n'est pas nécessaire de la répéter. Mais il y a eu un changement de ministre [des Affaires étrangères après le remplacement d'Arancha González Laya par José Manuel Albares] et les relations ont repris. Maintenant elles sont très bonnes et vous le verrez dans les prochains jours», a-t-elle avancé. Salvadora Mateos a évoqué l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta en mai, regrettant que ces migrants aient choisi «le chemin le plus rapide pour tenter de rejoindre la Péninsule».

Elle a noté que «seulement 4% des Marocains voient leurs demandes (d’asile, ndlr) admises alors que le reste sera expulsé avec une ordonnance interdisant l'entrée en Espagne et dans le reste de l'UE pendant cinq ou dix ans». Elle a dit s’attendre aussi à ce que les autres Marocains hébergés dans les entrepôts de Tarajal «puissent être renvoyés au cours des prochaines semaines avec l'approbation des autorités du Royaume».

Devant les journalistes, la déléguée a défendu la fermeture de la frontière séparant le Maroc à Ceuta, évoquant la situation épidémiologique actuelle. Elle a également estimé que cette fermeture serait «favorable à l'adhésion totale de la cité autonome à l'espace Schengen pour mettre fin à l'exception qui permettait jusqu'à présent aux résidents de la province de Tétouan d'accéder à Ceuta sans visa».