Maroc : Des centaines de palmiers partis en fumée à Zagora

Deux incendies distincts se sont déclarés, mardi, dans les palmeraies des communes d’Agdz et de Tamezmoute (province de Zagora). Les causes ne sont pas encore connues, mais les habitants sur place on constaté une épaisse fumée au niveau des deux zones. Selon des sources locales citées par Al3omk, les dégâts seraient estimés à des centaines, voire des milliers de palmiers.

Avec le soutien des riverains, l’intervention de la Protection civile, de la Gendarmerie royale et des autorités locales a permis que les incendies soient maîtrisés. Les mêmes sources ont indiqué que les interventions ont permis notamment d’éviter la propagation du feu aux zones habitées, surtout que la région connaît des vents importants.

Le mois dernier, un grand incendie s’est déclaré dans les palmeraies des environs de Zagora, où près de 5 000 palmiers dans la commune d’Afra ont été touchés.