Maroc : Les anti-normalisation avec Israël vent debout contre la visite de Yaïr Lapid

Les militants anti-normalisation avec Israël comptent accueillir Yaïr Lapid, chef de la diplomatie israélienne qui se rend au Maroc ce mercredi, avec des sit-in et des manifestations. En début de semaine, le Front national pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation a «fermement condamné» une visite «provocatrice, qui contredit la position du peuple marocain et de ses forces vives dans le rejet de toute forme de normalisation» avec Israël, indique-t-il dans un communiqué.

Le collectif a affirmé qu’il rejette «catégoriquement l’arrivée» du ministre israélien, évoquant «des considérations claires liées à la nature de l’entité sioniste et ses crimes continus contre le peuple palestinien». «Cette visite intervient à un moment où l'ennemi sioniste intensifie ses actes criminels quotidiennement en tuant des Palestiniens, en saisissant des terres et de l'eau, en agrandissant ses colonies et en en établissant d'autres», dénonce le front. Celui-ci évoque aussi «la profanation de la mosquée Al Aqsa, le déplacement d'un nombre important de résidents d’Al Qods des quartiers de Cheikh Jarrah et Silwan et la poursuite des opérations de nettoyage ethnique depuis la Nakba».

Pour le Front, «le régime marocain n'a pas bougé le petit doigt, de même que le parti dont le secrétaire général et le chef du gouvernement a signé l'Accord de la honte du 10 décembre 2020, et les autres partis normalisateurs qui l'ont béni et applaudi».

«Le Front annonce, à cette occasion maudite, son intention d'entreprendre des initiatives après la campagne réussie menée contre l'invasion touristique de notre pays, en refus et en condamnation de cette visite qui est une atteinte à la souveraineté marocaine, un déni des droits justes et légitimes du peuple palestinien et un mépris de la position du peuple marocain en faveur de la Palestine et de l'anti-normalisation.» Communiqué du Front

La diplomatie marocaine et le ministère de l’Education dans le viseur

Le secrétariat national du Front souligne, enfin, que «le peuple marocain s'est engagé, dans un esprit d'unité élevé, à lutter fermement jusqu'à ce que la normalisation soit renversée et qu'une loi soit adoptée pour la criminaliser».

Pour sa part, le Groupe d'action nationale pour la Palestine au Maroc a dénoncé la «course vers la normalisation par nombre de responsables et de secteurs officiels et officieux», critiquant particulièrement «la diplomatie et les affaires étrangères» marocains. Pour l’ONG, «la visite du ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste est rejetée et considérée comme une insulte contre le Maroc et les Marocains et une atteinte à la Palestine et à son peuple».

«Tout rattachement de notre cause nationale à l'entité d'occupation sioniste raciste est une insulte au Sahara marocain et aux sacrifices des Marocains pour sa libération et son développement et une insulte aux martyrs de l'armée marocaine», estime le groupe d’action qui accuse les diplomates marocains de «tourner le dos à tout ce qui est patriotique». «Certains se demandent s’ils parlent au nom de Rabat ou de Tel Aviv tellement ils la défendent et défendent ses intérêts», fustige-t-il encore. Tout en pointant du doigt directement le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, la même source rappelle la position du Maroc et ses responsabilités envers la Palestine et la Oumma islamique.

La visite de Yair Lapid au Maroc n’a pas non plus échappé à la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), qui a mentionné ce premier déplacement dans un communiqué, en renouvelant son «engagement contre toute forme de normalisation avec l’entité sioniste». Elle y appelle aussi à «un large engagement dans la campagne médiatique à travers les médias sociaux» menée par le Front national pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation. «La FNE appelle les enseignantes et les enseignants à démasquer ce que le ministère de l’Education national compte faire dès la prochaine rentrée en intégrant un soi-disant programme sur l’héritage juif dans le programme scolaire marocain afin de promouvoir les valeurs de tolérance avec une entité sanglante, raciste et coloniale, qui a usurpé la terre de Palestine et déplacé son peuple», fustige le syndicat.

A rappeler que le chef de la diplomatie israélienne rencontrera, ce mercredi, son homologue marocain Nasser Bourita, signera des accords et inaugurera, jeudi, le bureau de liaison israélien à Rabat, avant de donner une conférence de presse à Casablanca.