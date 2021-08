Elections : Ténor du PJD à Oujda, Aftati ne se portera plus candidat

Le Parti de la justice et du développement (PJD) a annoncé, mardi, la candidature du parlementaire Abdellah Hamel en tant que tête de liste du parti dans la circonscription d'Oujda pour les élections législatives. Il succède ainsi à Abdelaziz Aftati, ténor du parti de la Lampe, qui a annoncé son retrait de la course.

Le choix d'Abdellah Hamel, qui s'était déjà présenté et remporté un siège au nom du PJD aux législatives de 2015, est intervenue après qu’Aftati a annoncé qu’il ne se portera plus candidat, en évoquant des «raisons personnelles». Dans une déclaration à Al3omk, l’ancien parlementaire a confié que son choix de se retirer de la course émane de sa volonté de «contribuer aux réformes de l’extérieur des institutions élues». Aftati a également révélé qu'après sa retraite de son poste de professeur d'université, il préférait «se consacrer volontairement à la lutte contre la corruption électorale et l'utilisation de l'argent en politique».

Il y a deux semaines, le secrétariat général du PJD avait dévoilé une liste des 37 noms devant candidater sous les couleurs du parti pour les prochains rendez-vous électoraux de septembre, dont celui d’Abdelaziz Aftati.

Qualifié d’«électron libre» par les médias, Aftati avait été suspendu, en 2015, de ses fonctions au sein du PJD et son adhésion gelée, après «une visite effectuée le 28 mai, en compagnie de quelques citoyens, à deux communes rurales de Jerada à la frontière maroco-algérienne», jugée comme «irresponsable» par le parti, alors dirigé par Abdelilah Benkirane. Il avait ensuite réintégré le secrétariat général du PJD en 2018.