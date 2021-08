Agadir : 1,5 MMDH pour l'aménagement de la future station d’Aghroud

L’aménagement de la future station d’Aghroud, située au nord de la ville d’Agadir, mobilisera un investissement global de 1,5 miliard de dirhams après qu'une convention a été signée par la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), le Conseil de la région Souss-Massa et la SDR-Aghroud Aménagement. La convention insiste sur la nécessité d'accélérer la mise en place des infrastructures de base à Aghroud pour offrir des terrains équipés aux investisseurs en leur proposant des conditions avantageuses.

Ainsi, la SMIT réserve pour ce projet 600 millions de dirhams (MDH) entre 2021 et 2026, avec un premier versement de 150 MDH prévu cette année. Le concernant, le Conseil de la région Souss-Massa versera 600 MDH entre 2022 et 2026, tandis que la SDR- Aghroud Aménagement mobilisera 300 MDH entre 2024 et 2025.

La future station d’Aghroud d'une superficie de 594 hectares renforcera le positionnement de la destination d’Agadir par une offre complémentaire d’hébergement et d’animation touristique. La station devrait offrir à terme 12 000 lits, avec un premier palier de 5 000 lits prévus pour la période 2020-2026.