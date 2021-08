La bourse d’excellence d'Erasmus + attribuée à 20 étudiants marocains

Vingt étudiantes et étudiants marocains, récemment admis dans des universités européennes avec la bourse d’excellence «Master Commun Erasmus Mundus» du programme Erasmus+ ont rencontré, ce lundi 9 août, l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, lors d’une cérémonie virtuelle.

Les 20 nouveaux boursiers se préparent à rejoindre leurs nouvelles universités dans 16 pays d’Europe après avoir réussi une rigoureuse sélection au titre de l’appel à candidatures 2021, indique un communiqué. Les étudiants pourront étudier avec une prise en charge complète des frais d’études et de logement grâce à la bourse, indique le communiqué du programme.

Depuis le lancement du programme Erasmus+ au Maroc en 2014, plus de 50 jeunes marocaines et marocains ont reçu la bourse d’excellence «Master commun Erasmus Mundus», mais jamais autant d’étudiants n’avaient été sélectionnés pour une même promotion. Cette bourse, une des plus compétitives du programme Erasmus+, doit comprendre au moins deux périodes d’études dans au moins deux pays différents et pour différents parcours d’études.