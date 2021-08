Moulay Hafid Elalamy aux États-Unis pour promouvoir le secteur aéronautique marocain

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, s’est rendu aux Etats-Unis pour démarrer aujourd’hui une visite de travail pour promouvoir le potentiel du secteur aéronautique national marocain auprès d’investisseurs américains et développer la supply-chain locale par l’implantation de nouveaux projets d’investissement.

Le ministre va pouvoir pendant sa visite mettre en avant les atouts de la plateforme industrielle marocaine auprès des fournisseurs des constructeurs américains, notamment le leader Boeing. Elalamy aura d’ailleurs l’occasion de rencontrer le vice-président exécutif de Boeing, également PDG de la filiale Boeing Commercial Airplanes (BCA), Stanley A. Deal afin d’échanger sur les avancées marocaines et des perspectives de son développement, selon un communiqué du ministère.

La visite se fait avec la participation du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). Le ministre se rendra dans les deux pôles aéronautiques américains de Seattle et Wichita afin d’échanger avec des responsables de haut niveau, représentant notamment des fournisseurs de Boeing.