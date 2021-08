Maroc : Abdellah Boussouf plaide pour une vraie politique publique à l'égard des MRE

Une vraie politique publique l’égard des Marocains résidant à l'étranger (MRE) est une nécessité stratégique qui permet de mobiliser les compétences et de renforcer les rôles que cette catégorie est appelée à jouer dans le développement du Royaume, a affirmé le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf.

Dans un entretien accordé à l'Agence marocaine de presse (MAP) à l'occasion de la journée nationale du migrant, célébrée le 10 août de chaque année, le responsable a rappelé que le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a mis en avant plusieurs sujets de grande importance dans lesquels les Marocains du monde peuvent apporter leur savoir-faire afin de participer au développement de la nation.

Abdellah Boussouf.a ainsi plaidé pour «une vraie politique publique efficace et rationnelle à l’égard des Marocains du monde», afin «d’appliquer les stratégiques visant la mobilisation des compétences et le renforcement des rôles attribués aux MRE pour mieux participer au développement de notre pays». Rappelant que la CSMD a réitéré l’importance de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, pour une meilleure représentation de notre diaspora, plus particulièrement à travers le renforcement du rôle du CCME, il a mis en avant le savoir-faire scientifique du conseil sur l’ensemble des questions liées à la communauté marocaine à l’étranger dans sa diversité.

Le secrétaire général du CCME a, par ailleurs, qualifié d’«historique et unique dans le monde» l’initiative du roi Mohammed VI visant à faciliter le retour au pays des Marocains du monde à des prix abordables.

Instaurée en 2003 par SM le Roi Mohammed VI, la journée nationale du migrant est l'occasion de promouvoir un espace de dialogue avec les MRE, en vue de mieux prendre connaissance de leur situation et de leurs besoins, de répondre à leurs attentes et les informer des prestations assurées par les services extérieurs dans les différents domaines.