Espagne : Seulement 4% des demandes d’asile marocaines sont acceptées

Seulement 4 demandes d’asiles émanant de Marocains sur 100 sont accordées en Espagne, rapporte Ceutaldia. En effet, sur plus de 1 200 demandes traitées officiellement par les autorités Espagnoles, pas plus de 263 ont abouti favorablement pour les demandeurs. Contrairement à eux, qui peuvent légalement circuler sur le territoire espagnol, les autres demandeurs déboutés recoivent un ordre d’expulsion.

En plus de l’expulsion, les autorités espagnoles rappellent que le rejet de la demande peut s’accompagner dans certains cas d’une interdiction de rentrer dans l’Union Européenne pendant 5 à 10 ans. Ces chiffres, relativement bas, viennent répondre aux allégations de Vox notamment d’un «effet d’appel» qui inciterait les migrants à entrer sur le territoire espagnol.

Sur les nombreuses demandes refusées, Ceutaldia informe que 3 475 personnes ont demandé un rapatriement volontaire, tandis que 124 ont été renvoyées avec un ordre d’expulsion.re pires du fait qu'ils ont demandé l’asile».

Face à l’afflux des demandes, l’office d’asile a intégré 200 fonctionnaires supplémentaires pour accélérer les procédures. Le délégué ajoute que les demandes «de Ceuta et Melilla sont les plus faciles à résoudre, étant donné qu'au Maroc il n'y a pas de persécution sauf dans des cas exceptionnels, la majorité vient ici en cherchant à s'installer dans la Péninsule et avoir une meilleure situation économique».