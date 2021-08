Soufiane El Bakkali accueilli comme un champion à Fès

Soufiane El Bakkali est arrivé, dimanche à Fès, où un accueil chaleureux lui a été réservé pour fêter sa médaille d'or au 3 000 m steeple aux Jeux olympiques de Tokyo. À El Merja, l’enfant du quartier qui a honoré les couleurs du Maroc et sa ville natale à Tokyo a été applaudi longuement par de nombreux jeunes venus l’accueillir.

Dans une déclaration à la presse, le champion a exprimé son immense joie pour l’accueil populaire qui lui été réservé, après celui officiel à Rabat. «Ce titre est de bon augure pour l’athlétisme marocain et les jeunes qui pratiquent cette discipline», a-t-il déclaré, rappelant que les jeunes talents sont «tout à fait capables de ressusciter les gloires de l’athlétisme marocain sur la scène internationale».

? Le champion olympique Soufiane El Bakkali chaleureusement accueilli aujourd'hui à l’aéroport de Rabat-Salé puis à Fès, dans son quartier natal. Il a remporté lundi dernier la médaille d’or du 3000 m steeple aux @jeuxolympiques #Tokyo2020 pic.twitter.com/DK2oEcuiOx — 2M.ma (@2MInteractive) August 8, 2021

Driss El Adel, de la ligue Fès-Boulemane d’athlétisme, a lui assuré, à cette occasion, que l’exploit de Soufiane représente «une fierté pour tous les Marocains et un honneur pour la région Fès-Meknès et le club Ahl Fès d’athlétisme, auquel appartient Soufiane El Bekkali».

La Fédération royale marocaine d'athlétisme avait également organisé, en son siège, une réception en l'honneur du champion olympique marocain, marquée par la présence notamment de son président Abdeslam Ahizoune, certains athlètes marocains ayant pris part aux Jeux de Tokyo et des membres de la direction technique nationale.

El Bakkali a offert au Maroc sa seule médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, en s’imposant au 3 000m steeple en 8:8.9, mettant fin au règne kényan qui durait depuis 37 ans. À Rio en 2016, il avait terminé au pied du podium du 3 000 m steeple, avant de décrocher la première place de la Ligue de Diamant et la médaille d'argent aux mondiaux de Londres 2017, avant de devenir l’année suivante le 10 coureur le plus rapide de l’histoire sur sa course phare.