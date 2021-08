Sahara : Le Polisario menace la compagnie espagnole Binter Canarias

Le Front Polisario se mobilise contre la compagne aérienne Binter Canarias après la reprise des vols entre Laâyoune et Gran Canaria. Samedi, le mouvement séparatiste a adressé une lettre au président de Binter Canarias, demandant au transporteur aérien de «cesser son activité dans les territoires sahraouis».

La lettre, signée Abdulah Arabi, représentant du Polisario en Espagne, menace même la compagnie aérienne de «mesures juridiques» que le Front jugera appropriées, rapporte Info Libre. Pour lui, le fait que la société opère en territoire sahraoui «sans l'autorisation du Front Polisario contribue à l'objet que poursuit le Maroc pour légitimer son occupation illégale» du Sahara. «Tous les membres de la communauté internationale - États, organisations internationales et entreprises - ont l'obligation de ne pas reconnaître l'occupation illégale persistante du territoire du Sahara occidental et, surtout, de ne pas contribuer à sa consolidation», indique la lettre.

«Etant donné qu'elle n'a pas l’aval du Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, la programmation et la commercialisation de tout vol vers les villes occupées du Sahara Occidental, constitue une violation grave du droit international, raison pour laquelle cette société engage sa responsabilité internationale.»

Ce n’est pas la première fois que le mouvement séparatiste hausse le ton contre un transporteur aérien opérant au Sahara. En 2017, il avait attaqué en justice la compagnie aérienne Transavia, filiale du groupe Air France KLM, pour sa nouvelle desserte entre Paris-Orly et Dakhla. Un an plus tard, le Front avait aussi déposé plusieurs plaintes contre des sociétés françaises.