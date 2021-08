Maroc : Saturation de plusieurs hôpitaux face à la hausse des cas Covid+

Alors que les nouvelles contaminations au nouveau coronavirus continuent d’augmenter ces dernières semaines, la hausse rapide des cas graves nécessitant un lit de réanimation pousse certains centres hospitaliers du Royaume vers le débordement.

Face au silence coupable du ministère de la Santé, médecins et infirmiers ont choisi les réseaux sociaux pour alerter sur la situation de leurs hôpitaux et appeler les citoyens à la vigilance face à la montée exponentielle des nouvelles contaminations. «La situation au CHU Ibn Rochd est catastrophique, ouverture de nouvelles réanimations, un personnel qui tombe par dizaines, et les admissions sont non-stop», alerte, samedi soir, une infirmière anesthésiste de l’établissement sur Twitter. «On risque de ne pas avoir de soignants pour la prise en charge des malades», regrette-t-elle.

Vendredi, un autre professionnel de la Santé a mis en garde, lui, contre la situation à Tanger, rapportant que l’Hôpital Mohammed VI de Tanger (HMVI), «qui servait de "mini CHU" (puisque CHU pas encore ouvert) où on faisait la chirurgie cardiovasculaire, chirurgie cancéreuse lourde et autres, a fermé». Il a indiqué que l’établissement aurait été «réquisitionné par le Covid», alors que les autres hôpitaux seraient «saturés».

Un message circulant depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux confirme ce constat. Dans ce dernier, le «staff médical du service de réanimation et de soins intensifs de l'hôpital Duc de Tovar de Tanger» appellerait les «concitoyens de Tanger et de tout le Maroc qui ont toujours un doute sur la réalité et la gravité de la covid-19, ceux et celles qui ne veulent pas se faire vacciner et ceux et celles qui ne respectent pas ou ne voient pas l'intérêt d'appliquer les gestes barrières» à plus de vigilance. Le message fait état d’un «taux d'occupation des lits de réanimation et soins intensifs à 54%», alertant que «92% des patients ont plus de 75% d'atteinte pulmonaire sur le scanner» au cause du virus.

A Marrakech, la situation n’est pas meilleure

Si à Casablanca et Tanger, les professionnels se relaient pour alerter sur la situation des hôpitaux, la Direction régionale de la Santé à Marrakech-Safi a, elle, décidé de faire appel à la mobilisation l’ensemble des professionnels du secteur qui peuvent aider dans la prise en charge des patients Covid-19. Elle a également demandé à ce que «chacun fasse preuve d'esprit patriotique afin de sauver le système de santé de tout éventuel recul», en saluant le personnel de la Santé qui est toujours en poste. Nombre d'entre-eux à Essaouira ayant été testés positif à la Covid-19.

Des sources locales, citées par Al3omk, ont également alerté sur la gravité de la situation et les problèmes rencontrés par le système de santé au niveau de la région Marrakech-Safi, notamment la ville de Marrakech. Elles ont révélé que les lits de réanimation dans la ville sont «presque tous occupés» par des patients.

Une situation qui a nécessité l’aménagement d’un chapiteau supplémentaire dédié à la prise en charge des cas Covid+, samedi. Le média a également fait état d’un déplacement «en catimini» du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb à Marrakech, la deuxième en moins d’un mois.

La situation des hôpitaux de Tanger, Casablanca et Marrakech donne un aperçu de celles des autres centres hospitaliers du royaume, face à des milliers de contaminations journalières.