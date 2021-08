France : Achraf Hakimi buteur pour son premier match de Ligue 1

A la 19e minute de jeu, l’international marocain Achraf Hakimi a marqué son premier but en Ligue 1 avec le PSG. / DR

Après le faux départ et la défaite face à Lille (0-1) au Trophée des champions, le PSG a remis les choses en place, samedi en battant Troyes 2 buts à 1. Malgré une ouverture du score des Aubois dès la 9ème minute de jeu, les Parisiens ont rapidement réagi, rapporte France Bleu. Ainsi, à la 19e minute de jeu, l’international marocain Achraf Hakimi a marqué son premier but en Ligue 1. Icardi a donné l’avantage aux Parisiens à la 20e, scellant le score de cette rencontre.

Avec ce succès inaugural, le PSG est provisoirement leader de Ligue 1 en attendant les résultats des 7 matchs du dimanche après-midi. Ce match face à Troyes a été animé par le retour du public. Les ultras parisiens avaient de la voix et ont déjà donné rendez-vous aux joueurs samedi prochain pour le match face à Strasbourg, qui scellera le retour des supporters au Parc des Princes.

Hakimi, ex-latéral droit de l’Inter Milan, a rejoint le PSG pour une durée initiale de cinq ans, pour un montant de 60 millions d’euros, début juillet. Le salaire du joueur se situe entre 8 et 10 millions d’euros par saison.

L’ex-sociétaire du Real Madrid était arrivé à l’Inter Milan en juillet 2020 pour un contrat de 5 ans et un montant du transfert qui a frôlé les 45 millions d’euros, en plus d’un bonus selon les prestations du joueur et les performances de l’Inter.