Covid-19 : Le Chinois Sinopharm annonce un «puissant anticorps» contre le variant Delta

Le producteur chinois de vaccins Sinopharm a annoncé, cette semaine, que son équipe de recherche aurait découvert un «puissant anticorps neutralisant contre le variant Delta» du coronavirus. Selon Global Times, cet anticorps «pourrait être efficace dans le traitement préventif et précoce à court terme du Covid-19 déclenché par cette variante».

L'équipe, dirigée par Yang Xiaoming, président de Sinopharm China National Biotec Group, une filiale de Sinopharm, aurait trouvé cet anticorps monoclonal qui pourrait «bloquer efficacement la liaison du nouveau coronavirus à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2). Une enzyme liée à la face externe des membranes plasmiques de cellules du poumon, des artères, du cœur, du rein et de l'appareil digestif. L'anticorps pourrait ainsi «empêcher le virus d'infecter les cellules» a annoncé la société sur son compte officiel WeChat.



L'anticorps monoclonal, en tant que médicament de thérapie ciblée, aurait «une forte spécificité, une efficacité significative et une faible toxicité», ajoute-t-on. Connu sous le nom de «biological missile», il aurait montré une «excellente efficacité et de larges perspectives d'application dans le traitement d'une variété de maladies».



L'application de l'anticorps, appelé 2B11, pourrait également «réduire considérablement l'inflammation pulmonaire causée par une infection virale».

La société a déclaré que l'application clinique de l'anticorps 2B11, qui a fait l'objet de certaines études scientifiques récentes, progresserait de manière ordonnée dans l'espoir qu'il puisse être utilisé dans la prévention et le contrôle du Covid-19 en Chine dès que possible.