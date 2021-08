Congrès US : Briefing de la Commission Tom Lantos sur les droits humains au Maroc

La Commission Tom Lantos des droits humains abordera, jeudi prochain, la situation des droits de l'Homme au Maroc, lors d’une rencontre tenue en vidéoconférence. Selon l’annonce de cette rencontre, «la société civile et les organisations de défense des droits humains ont exprimé de sérieuses inquiétudes face aux menaces croissantes contre les libertés civiles» au Maroc, dix ans après l’annonce par le roi du Maroc d’une nouvelle constitution et de nouvelles réformes.

Rappelant la réaction du Comité pour la protection des journalistes en 2016, la commission, nommée Congressional Human Rights Caucus précédemment et qui réunit des députés de la Chambre des représentants des États-Unis, fait ainsi un focus sur les journalistes arrêtés ou inculpés ces dernières années.

«Des journalistes, universitaires et analystes marocains feront le point sur la situation des droits humains dans le Royaume et feront des recommandations au Congrès et à l'administration Biden. Cette séance d'information virtuelle sera ouverte aux membres du Congrès, au personnel du Congrès, au public intéressé et aux médias.»