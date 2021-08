Championnat d’Europe et d’Afrique de ski nautique : Deux médailles d’or pour le Maroc grâce à Kamil Belmrah

Les épreuves du Championnat d’Europe et d’Afrique de ski nautique 2020 et 2021, organisées en Espagne, ont été marquées par la participation remarquable du Marocain Kamil Belmrah. L’athlète a porté les couleurs du Maroc sur la plus haute marche du podium en décrochant deux médailles d’or dans l’épreuve du Slalom des moins de 17 ans.

Il devient ainsi le «Premier africain à décrocher l’or dans cette discipline». Kamil Belmrah avait déjà remporté la médaille d’argent aux prestigieux masters mondiaux de ski nautique qui se sont déroulés les 29 et 30 mai 2021 à Callaway Gardens aux Etats Unis», rappelle un communiqué parvenu à Yabiladi.

Organisée par le Comité Européen de l’International Waterski & Wakeboard Federation et regroupant les sections Europe et Afrique, cette compétition a regroupé à Sesena (Madrid -Espagne) sur une dizaine de jours (31 juillet 2021 – 08 août 2021) les trois tranches d’âges des jeunes athlètes (U14, U17 et U21) pour concourir aux Championnats d’Europe et d’Afrique des exercices 2020 et 2021.