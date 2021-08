Covid-19 au Maroc : La campagne de vaccination élargie aux personnes âgées de plus de 20 ans

Le ministère de la Santé a annoncé, ce samedi, l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus aux citoyens âgés de 20 ans et plus. Ainsi, pour accélérer l’opération de vaccination et permettre aux populations cibles d’en bénéficier, le ministère rappelle que les citoyennes et les citoyens peuvent se diriger vers les centres de vaccination les plus proches pour recevoir leur première ou leur deuxième dose, sans obligation liée au domicile ou au pays de résidence.

Le ministère appelle l'ensemble des citoyennes et citoyens des catégories ciblées, à poursuivre l'adhésion à ce chantier national d'envergure et insiste sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives et ce, avant, pendant et après l'opération de vaccination contre le virus, afin de contribuer aux efforts visant à circonscrire sa propagation, réaliser l’immunité collective et in fine assurer un retour à la vie normale.