Anesthésie contre-indiquée en cas avec la vaccination anti-Covid19 ? La Société marocaine d’anesthésie répond aux rumeurs

La Société marocaine d’anesthésie, d’analgésie et de réanimation (SMAAR) a publié aujourd’hui un communiqué dans lequel les spécialistes répondent aux rumeurs circulantes sur les réseaux sociaux et relayées par certains professionnels de santé. La SMAAR tient à rappeler le consensus dans les recommandations scientifiques internationales sur la pratique d’anesthésie et de chirurgie en relation avec le vaccin contre le Covid-19.

La SMAAR a ainsi rappelé que la vaccination n’est pas une contre-indication à quelconque opération nécessitant une anesthésie, locale, locorégionale ou générale. Les anesthésistes travaillent d’ailleurs en préanesthésie au diagnostic d’éventuelles complications liées à la vaccination afin de mieux traiter le patient.

De plus, la SMAAR rappelle qu’il n’y a aucun effet indésirable à la pratique d’anesthésie pour les personnes vaccinées, plus particulièrement pour les soins dentaires, avant de rappeler l’importance du respect des recommandations de bonnes pratiques relatives à la sécurité anesthésique en général.