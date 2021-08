Affaire Pegasus : 17 journalistes se joignent aux plaintes de RSF à l’ONU et devant la justice française

Reporter sans frontières (RSF) a annoncé ce vendredi, sur son site Internet, que 17 journalistes de 7 pays ont déposé une plainte après du procureur de Paris contre NSO Group, ainsi que toutes personnes que l’enquête pourra identifier. Leur plainte complète celle déposée par RSF et les deux journalistes le 20 juillet, alors que RSF à envoyé l’affaire aux Nations unies.

Les 17 journalistes, qui étaient ciblés par le logiciel espion Pegasus viennent d’Azerbaïdjan (2 d’entre eux), du Mexique (5), d’Inde (5), d’Espagne (1), de Hongrie (2), du Maroc (1) et du Togo (1). Chacun déclarant savoir ou suspecter leur gouvernement de les espionner en raison de leurs activités journalistiques indépendantes.

Le journaliste marocain Hicham Mansouri, récemment condamné au Maroc pour «atteinte à la sécurité de l’Etat», s’est joint à la plainte, tout comme le journaliste espagnol Ignacio Cembrero que RSF soupçonne d’être espionné par le royaume.

La porte-parole de RSF, Pauline Adès-Mével à déclaré que «les plaintes de ces journalistes, originaires de tous les continents, confirment l’ampleur de la surveillance déployée grâce au logiciel Pegasus de NSO. L’enquête doit établir toutes les responsabilités, que les personnes impliquées soient dirigeantes d’entreprises ou hauts dirigeants de leurs pays. Face à pareil scandale si lourd de conséquences pour la liberté de la presse, aucun doute ne doit subsister, le voile doit être complètement levé et la justice doit passer».

En plus de ces nouvelles plaintes, RSF a saisi formellement les Nations unies, demandant aux Rapporteurs spéciaux sur la liberté d’expression, le droit à la vie privée, les défenseurs des droits humains et sur la protection des droits de l'Homme dans la lutte antiterroriste d’obtenir des explications de la part des Etats suspectés d’avoir eu recours à Pegasus pour espionner ces journalistes. RSF leur demande aussi d’exiger la stricte régulation internationale de l’exportation, la vente et l’utilisation de logiciels de surveillance tels que Pegasus et un moratoire international sur la vente de ces logiciels.