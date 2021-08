Covid-19 : Le PAM critique à son tour les nouvelles restrictions décidées par le gouvernement

Après les propriétaires des salles de sport et des bains maures et l’Union générale des entreprises et professions (UGEP), le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a critiqué à son tour, la gestion par le gouvernement El Othmani de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans un communiqué issu de la réunion de son bureau politique, le parti du Tracteur a ainsi qualifié les dernières mesures restrictives de «d'improvisation et décisions aléatoires».

Pour la formation politique d’Abdellatif Ouahbi, «les décisions du gouvernement indiquent un manque de visions au moins à moyen terme pour faire face à tout développement», sont «aléatoires» et «ne font que compliquer la situation et semer la confusion chez les citoyens». «Contrôler la propagation du virus parmi les citoyens nécessite de se concentrer fortement sur la sensibilisation et la communication avec les Marocains, puis d'assurer l'application de mesures préventives et non seulement fermer les villes et des moyens de subsistance aux citoyens», dénonce le parti.

Le bureau politique du PAM a, en revanche, salué «les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au niveau de la vaccination, puisque notre pays a pu vacciner gratuitement plus de 10 millions de citoyens».