Tourisme : Nadia Fettah Alaoui s’entretient avec son homologue israélien

Le ministre israélien du Tourisme et député de Yesh Atid, Yoel Razvozov a eu, ce vendredi, un entretien téléphonique avec son homologue marocaine Nadia Fettah Alaoui. Sur son compte Twitter, le ministre israélien du tourisme a annoncé avoir discuté avec son homologue «les diverses opportunités de coopération entre les deux pays, suite au renouvellement des relations dirigé par le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid». «Nous avons également convenu que nous continuerons à renforcer les relations entre les deux pays», a-t-il ajouté.

I’ve just finished a conversation with the Minister of Tourism, Aviation and Traditional Crafts of Morocco, Nadia Fettah Alaoui.

