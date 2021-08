Essaouira : La campagne électorale tourne en affrontement entre des partisans du PAM et du RNI 

L'une des images partagées sur les réseaux sociaux suite aux affrontements entre partisans du PAM et du RNI près d'Essaouira. / DR

De violents affrontements ont éclaté, jeudi, entre candidats et sympathisants du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) et ceux du Rassemblement national des indépendants (RNI). Selon des images relayées par des sources médiatiques, les faits se sont déroulés dans le marché hebdomadaire de la commune Sidi M'hamed Oumarzouk, relavant d’Essaouira.

Les deux camps faisaient chacun compagne pour sa formation politique avant que le déclanchement de ces affrontements violents, qui ont été documentés par des images. Des sources sur place font état d’échanges de coups et de jets de pierre, qui ont causé d’importants dégâts matériels notamment le renversement de deux véhicules.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont beaucoup d'indignation chez les internautes, rapporte-t-on de mêmes sources.