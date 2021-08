Trente candidats à l’immigration irrégulière secourus au large de Laâyoune

Trente candidats à l’immigration irrégulière, dont six femmes, ont été secourus au sud du port de Laâyoune par la Marine royale et la vedette Dcheira de la délégation de la pêche maritime, a-t-on appris jeudi auprès des autorités locales. La Marine royale et la délégation de la pêche maritime sont en train de mener une autre opération de sauvetage d’une embarcation à la dérive, avec à son bord 59 candidats à l’émigration clandestine, dont 14 femmes et 4 enfants, qui a été signalée entre Lamsid et Tarouma (province de Boujdour), a-t-on précisé de mêmes sources.

Les services de sécurité de Laâyoune avaient effectué ces derniers jours plusieurs opérations de sauvetage de candidats à l’immigration irrégulière originaires d’Afrique subsaharienne et d’avortement de tentatives d’immigration.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus déployés par la Gendarmerie royale, la Marine royale, la Sûreté nationale, la délégation des pêches maritimes et les autorités locales pour lutter contre l’émigration irrégulière et la traite des êtres humains.