Covid-19 : Nasser Bourita plaide pour un accès universel aux vaccins

Un accès universel et abordable aux vaccins anti-Covid demeure la seule voie pour une stratégie équitable de sortie de la crise sanitaire, a affirmé jeudi le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. «A l’heure où le virus mute et que la pandémie perdure, l'accès universel et abordable aux vaccins reste la seule voie pour une stratégie de sortie équitable pour tous», a indiqué le chef de la diplomatie marocaine lors de la première réunion du Forum international sur la coopération en matière de vaccins contre la Covid-19, organisée en mode virtuel par la Chine.

«Développer le vaccin est essentiel, mais assurer l'accès au vaccin est l'objectif ultime», a noté le ministre, mettant en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que son partenariat avec la Chine dans le domaine des vaccins. A cet égard, Nasser Bourita a rappelé que la Chine s’est toujours tenue aux côtés du Maroc avec un sens élevé de solidarité et d'efficacité, «qui n'a d'égal que la confiance du Maroc en l'expertise chinoise». Il a ajouté que «la dynamique initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Xi Jinping, à travers leur appel téléphonique d'août 2020, a ouvert la voie à une coopération fructueuse».

L'approbation de l'Organisation mondiale de la santé et l'absence d'effets indésirables graves du vaccin, sont autant de facteurs qui nous laissent «sceptiques» quant à sa remise en cause par certains acteurs, a fait valoir Nasser Bourita, ajoutant qu’une telle position, qui relève plus du domaine politique que scientifique, «ne fait que creuser un nouveau fossé Nord-Sud».

Organisée sous le thème «Renforcer la coopération internationale en matière de vaccins et promouvoir la distribution juste et équitable des vaccins dans le monde», la rencontre a connu la participation de ministres, de représentants des Nations unies et d'autres organisations internationales ainsi que de représentants d'entreprises de vaccins.