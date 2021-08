La RAM et Air Arabia lanceront des vols directs entre le Maroc et Israël

Après les compagnies aériennes israéliennes Israir et El Al, c’est au tour des transporteurs nationaux de lancer des lignes directes entre le Maroc et Israël. La Royal Air Maroc (RAM) et Air Arabia Maroc devraient les lancer à partir d’octobre prochain. «Dans un premier temps, ces vols directs, seraient assurés entre Casablanca et Marrakech et Tel-Aviv à raison d’une fréquence hebdomadaire pour chaque compagnie», rapporte Les Eco, qui précise que ces liaisons seront augmentées «selon la demande».

Le 25 juillet dernier, le transporteur aérien israélien Israir a lancé la première ligne commerciale directe entre Israël et le Maroc, sept mois après la normalisation des relations entre les deux pays. L'avion transportant environ 100 personnes a décollé le matin de Tel-Aviv pour Marrakech. Israir prévoit deux à trois vols commerciaux hebdomadaires entre les deux villes.

Le même jour, un autre appareil de la compagnie aérienne israélienne El Al a atterri à Marrakech, transportant à son tour des touristes israéliens. L'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie nationale israélienne ont également signé un protocole d'accord sur la promotion des destinations touristiques marocaines.