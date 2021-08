El Othmani félicite Haniyeh pour sa réélection à la tête du bureau politique du Hamas

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) a félicité, jeudi, Ismail Haniyeh à l’occasion de sa réélection à la tête du bureau politique du Mouvement Hamas. Dans son message, relayé par le site de sa formation politique, Saadeddine El Othmani a réitéré son plein soutien à la fermeté du peuple palestinien.

«Suite à votre réélection à la tête du bureau politique du mouvement de la résistance islamique Hamas, je suis heureux en mon nom personnel et au nom de la direction du Parti de la justice et du développement au Maroc et de tous ses membres de nous présenter mes chaleureuses félicitations. Je félicite aussi le mouvement et ses partisans pour le grand esprit dont ils ont fait preuve pendant le processus électoral et leur adhésion à une compétition honorable conformément aux règlements du mouvement», indique El Othmani.

Le secrétaire général du Parti de la Lampe a dit «profiter de cette occasion pour réitérer le soutien total à la fermeté du peuple palestinien, saluer toutes les factions palestiniennes et réaffirmer l'importance de l'unité palestinienne, afin que le peuple palestinien obtienne tous ses droits, dont le premier est la création de son Etat indépendant, avec Al Qods Acharif comme capitale».

En juin dernier, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, s’est rendu à Rabat, pour sa première visite officielle au Maroc, sur invitation officielle du PJD. Le responsable du mouvement palestinien a eu droit à un dîner en son honneur, offert par le roi Mohammed VI.