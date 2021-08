Le Maroc et la Mauritanie signent un mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi

Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle a été signé, jeudi à Nouakchott, entre les ministères marocain et mauritanien de l'Emploi et de l'insertion professionnelle. Cette coopération porte essentiellement sur les politiques et programmes de promotion de l’emploi, ainsi que sur leur suivi et leur évaluation, la médiation dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, ainsi que le diagnostic du marché de l’emploi.

En vertu de ce mémorandum, les deux pays sont appelés à conclure des accords de partenariat et de coopération en matière de formation des ressources humaines et de leur valorisation, ainsi que dans les domaines du leadership des affaires et de la création de petites et moyennes entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi. Aux termes de ce mémorandum, les deux parties se sont également mises d'accord sur l'échange des compétences professionnelles, des expériences, des programmes et des études dans les domaines liés à l’emploi.

Le mémorandum prévoit de même la création d'un comité technique composé de 3 représentants de chaque ministère afin d'élaborer un programme annuel de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre, en plus de l'échange de visites entre les deux parties.