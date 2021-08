Maroc : Omar Radi et Imad Stitou condamnés à trois mois de prison avec sursis

Le tribunal de première instance de Casablanca a condamné, jeudi, les journalistes Omar Radi et Imad Stitou à trois mois de prison avec sursis pour «ivresse publique», alors que le premier purge déjà une peine de six ans de prison dans une double affaire d'«espionnage» et de «viol». Dans une déclaration à l’Agence France Presse (AFP), Me Miloud Kandil a confirmé ce nouveau jugement, en précisant qu’il a été rendu «sans qu'aucune des parties ne soit auditionnée» par un juge.

Les deux avaient été interpellés puis relâchés en juillet 2020 après une altercation avec deux journalistes de Chouf TV qui les filmaient à la sortie d'un bar de Casablanca. A l'époque, le journaliste et militant Omar Radi se disait «harcelé» par des médias réputés proches des milieux sécuritaires. Une centaine de journalistes avaient signé une pétition condamnant les «médias de diffamation» qui calomnient des «voix critiques».

Les deux journalistes de Chouf TV ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis pour «l'enregistrement de vidéos d'une personne sans son consentement», d'après l'avocat.

Il y a plus de deux semaines, Omar Radi, 35 ans, a été condamné à six ans de prison ferme pour «viol» et «espionnage». Imad Stitou a, quant à lui, écopé d'un an de prison dont six mois ferme dans l'affaire de viol.